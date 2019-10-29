«Силу Сибири» заполнили газом

Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Следующий этап – заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

В начале октября президент Владимир Путин назвал чушью разговоры о том, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу «Сила Сибири».

Газпром планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. В августе газопровод «Сила Сибири» начали наполнять природным газом.

В мае сообщалось, что Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», но пока окончательные объемы не определены. По действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД