Путин назвал чушью слабую позицию России в переговорах с Китаем по «Силе Сибири»

Президент Владимир Путин назвал чушью разговоры о том, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу «Сила Сибири».

«Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что переговоры были сложными и многолетними. «…И, вообще, наши китайские друзья – сложные переговорщики, но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России», – сказал российский президент в ответ на вопрос, справедливо ли утверждение, что Китай занимал более сильную позицию в переговорах с Россией по поводу газопровода «Сила Сибири».

Газпром планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. В августе газопровод «Сила Сибири» начали наполнять природным газом.

В мае сообщалось, что Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», но пока окончательные объемы не определены. По действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.

В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали договор, по которому в течение 30 лет российская сторона должна поставлять 38 млрд кубометров ежегодно по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 1 декабря 2019 года.