Китай подтвердил сроки запуска газопровода «Сила Сибири»

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что торжественная церемония запуска газопровода «Сила Сибири» пройдет в декабре.

«Поставки газа по восточному маршруту газопровода «Сила Сибири» - проект, который был лично согласован руководителями двух стран. Это стратегический проект российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Он имеет крайне важное значение для углубления всестороннего сотрудничества. Благодаря усилиям двух стран, ожидается, что ввод в эксплуатацию проекта и подачи газа состоится в декабре. В связи с этим пройдет торжественная церемония, посвященная завершению строительства проекта», – передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.

По его словам, подробности будут обнародованы позднее.

Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее.

Напомним, 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точных сроков запуска газопровода «Турецкий поток» и «Сила Сибири» пока нет.

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