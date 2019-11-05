В Кремле не подтвердили сроки запуска «Силы Сибири»

Точных сроков запуска газопровода «Турецкий поток» и «Сила Сибири» пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока точных сроков нет», – передает его слова ТАСС.

Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца года в связи с открытием «Турецкого потока». Сроки его визита также не были подтверждены.