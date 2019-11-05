Песков ответил на вопрос о сроках визита Эрдогана в Россию

Пока нет точных сроков визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о его возможном визите на открытие «Турецкого потока».

«Пока точных сроков нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее посол Турции Мехмет Самсар заявил, что Эрдоган в этом году может посетить Россию в связи с открытием газопровода «Турецкий поток». При этом точных сроков и деталей визита он не раскрыл.