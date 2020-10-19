Китай нарастил покупки газа по «Силе Сибири»

Китай за сутки увеличил покупки газа по газопроводу «Сила Сибири» сверх контракта на 20%, сообщили в Газпроме.

Увеличить поставки газа по газопроводу попросил Пекин. Долгосрочные контракты на поставки голубого топлива предусматривают максимальный размер суточной заявки, однако покупатель может попросить увеличить объем. Решение об увеличении поставок газа принимает поставщик, передает «Коммерсант».

Напомним, в декабре 2019 года был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Представители Газпрома заявляли, что газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие именно выгоды принесет новый газопровод России и Китаю, и разбиралась, почему о втором газопроводе в Китай до сих пор так и не договорились.