В Европе назвали сроки взятия пандемии COVID-19 под контроль

Пандемия коронавируса в Европе может быть взята под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть от темпов вакцинации, следует из материалов Еврокомиссии.

Для подавления пандемии, согласно информации ЕК, необходимо, чтобы около 70% населения имело защиту к вирусу, к примеру, ввиду вакцинации. «В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем», – пишет ЕК, передает РИА «Новости».

В ЕК добавили, что страны Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают над созданием сертификатов для вакцинированных от коронавируса. Отмечается, что регистрация данных, связанных с вакцинацией, важна как на частном уровне, так и на уровне всего населения.

«Для отдельного человека это способ узнать и продемонстрировать свой вакцинационный статус. Доказательство вакцинации должно быть доступно с момента ее начала. Сертификаты о вакцинации могут быть полезны, например, в контексте путешествий, показывая, что человек был вакцинирован и, следовательно, ему не нужны тестирование и карантин по прибытии в другую страну», – сообщили в ЕК.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.