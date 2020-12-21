МИД заявил о подрыве доверия к ОЗХО из-за ситуации с Навальным

Отсутствие конкретного ответа Организации по запрещению химического оружия на запрос МИД, просившего оказать содействие в расследовании «отравления» блогера Алексея Навального, снизило доверие России к организации, заявили в ведомстве.

«По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на запрос так и не поступил. Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином «отравления» блогера. Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в Россию представителей технического секретариата ОЗХО… В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Как пояснили в министерстве, привлечь экспертов организации Россия хотел для того, чтобы выяснить, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились вещества, которые властями Германии, Франции, Швеции и техническим секретариатом ОЗХО были уверенно отнесены к группе, «по политическим мотивам именуемых на Западе «Новичками». В МИД обратили внимание, что эти вещества не входят в контролируемые по Конвенции списки химических соединений, однако европейские специалисты однозначно заявили, что это были «Новички», несмотря на отрицание официальными лицами проведения собственных исследований по ним.

«Обращению России к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами Навального Франции и Швеции. Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что МИД и Генпрокуратура России отправляло около десяти запросов, получив невразумительные ответы, сводившиеся к тому, что блогер и власти Германии не разрешают передавать российской стороне формулы обнаруженных химических элементов. «ОЗХО оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах», – отметили в МИД,

Напомним, в понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.