Франция выбрала дату старта кампании по вакцинации

Власти Франции начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря, сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

«В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции», – цитирует ТАСС Верана. По его словам, первыми будут вакцинированы наиболее уязвимые граждане.

Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.