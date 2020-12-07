Глава комитета Франции по вакцине от коронавируса похвалила «Спутник V»

Данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными, заявила руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени в интервью Europe 1.

Кьени перед началом вакцинации принимала участие в научно-технической деятельности, связанной с вакциной «Спутник V». В статье отмечается, что Кьени является «одной из тех француженок, кто больше всех может говорить на эту тему». По ее словам, полученные данные по российской вакцине, которые еще будут дополняться, убедили местные власти и правительство начать вакцинацию, передает RT.

Вакцинация также началась в Китае и Великобритании. Кьени отмечает, что их стратегия заключается в том, чтобы быстро попытаться защитить население от вируса, а также продиктована нынешней санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Голикова подтвердила, что регионы подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели.

Также электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.