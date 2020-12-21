Названы негативные последствиях банкротства для россиян

Банкротство для российских граждан может повлечь за собой негативные последствия, о которых люди часто не знают: аресты и распродажу имущества, запрет на распоряжение денежными средствами, ограничения на выезд за границу и другие, говорится в материалах Ассоциации банков России.

В Ассоциации обеспокоены повышенной активностью так называемых «раздолжнителей» или «банкротных посредников» – физических и юридических лиц, которые оказывают услуги по «освобождению» граждан от долгов. Подобные услуги активно рекламируются, передает РИА «Новости».

«Рекламные блоки формируют у потребителей искаженное представление о сути процедур освобождения от долгов, концентрируют их внимание лишь на положительных аспектах списания задолженности, и избегая упоминания о значительных финансовых затратах на сопровождение процедур банкротства и серьезных негативных последствиях банкротства граждан», – говорится в материалах АБР.

Также отмечается, что банкротство может за собой повлечь аресты и распродажу имущества, запрет на распоряжение денежными средствами, ограничения на выезд за границу, невозможность занимать определенные должности, сложности с получением кредита в будущем, возможный запрет на предпринимательскую деятельность. В свою очередь при фиктивном банкротстве может наступить уголовная ответственность.

«Таким образом, сознательно умалчивается важнейшая информация, способная повлиять на конечное решение гражданина об обращении с заявлением о собственном банкротстве, что является недопустимым», – говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом. В частности, он поручил упростить процедуру банкротства граждан, снизить стоимость и сократить сроки такой процедуры.

С 1 сентября закон позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего, по заявлению через многофункциональные центры.