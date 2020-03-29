Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Правительству поручено обеспечить с 1 апреля осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, которые имеют право на материнский капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

Также до 31 декабря поручено установить минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Пособие по безработице до 31 декабря 2020 года также поручено увеличить до одного МРОТ.

На шесть месяцев для налогоплательщиков из числа субъектов малого и среднего бизнеса поручено продлить сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость).

Также должен быть снижен до 15% совокупный размер тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые применяются малым и средним бизнесом, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, превышающей минимальный размер оплаты труда.

Поручено установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 13% в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке размером более 1 млн рублей в год. Это поручение должно быть исполнено в срок до 20 апреля 2020 года.

Также поручено определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 г.) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Доклад – до 1 июня 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также поручено утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики.

Путин поручил обеспечить возможность для заемщиков – физлиц и ИП – права на обращение в банк для приостановления срока исполнения обязательств по выплате кредита на срок до шести месяцев.

«Обеспечить… установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество», – говорится в тексте поручений.

Субъектам малого и среднего бизнеса поручено дать возможность перенести график платежей по кредиту на другой срок.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с Правительством Российской Федерации принятие проекта федерального закона № 792949–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан», – говорится в тексте поручений.

Минтруд и Пенсионный фонд России должны в апреле осуществить в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне единовременную выплату.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ускорить с учетом ранее данных поручений передачу налоговым органам информации, необходимой для начала осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», – говорится в поручениях.

Президент страны Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором предложил ряд мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и для недопущения распространения заболевания. В частности, он объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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