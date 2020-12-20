Apple закрыла все магазины в Калифорнии из-за распространения COVID-19

Американская компания Apple временно закрыла все розничные магазины в Калифорнии в связи с распространением коронавируса. Несколько магазинов закрываются еще в ряде штатов, сообщили СМИ США.

Производитель решил приостановить продажу в четырех точках в штате Теннесси, в четырех – в Миннесоте, в трех – в Юте. Кроме того, закрыты 16 магазинов в Великобритании и все магазины в Мексике и Бразилии – всего порядка 100 точек продаж, пишет Verge.

За минувшие сутки в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 400 тыс. случаев коронавируса, что почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума. Между тем, действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании.