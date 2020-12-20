Трамп высказался против введения в США жестких ограничений по примеру Британии

Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании.

«Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» – написал Трамп в Twitter, прикрепив ссылку на материал Би-би-си об ужесточении в Великобритании ограничительных мер до не существовавшего ранее четвертого уровня.

В субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились после выявления нового генетического варианта коронавируса. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится повышенный уровень ограничений.

Четвертый уровень угрозы распространения инфекции, который теперь станет максимальным вместо третьего, предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.

Трамп ранее неоднократно высказывался против введения жестких санитарных ограничений в США и выступал за снятие уже существующих, объясняя такой подход тем, что они наносят вред экономике страны, что в свою очередь еще сильнее затрудняет борьбу с последствиями коронавируса, передает ТАСС.

В то же время в октябре Трамп заявил, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.