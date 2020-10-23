Трамп взял на себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.

Перед началом заключительного раунда предвыборных теледебатов президент США Дональд Трамп и кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден молча вышли на сцену Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). При этом президент Соединенных Штатов вышел на сцену с открытым лицом, а Байден при выходе на сцену снял черную защитную маску, после чего помахал рукой сторонникам в зале, передает ТАСС.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Во время заключительного раунда предвыборных теледебатов Трамп заявил: «Я беру на себя полную ответственность [за ситуацию с новым коронавирусом в США]. Это не моя вина, что он пришел сюда, это вина Китая. И это также не вина Джо [Байдена], это вина Китая».

При этом глава Белого дома выразил мнение, что тотальные санитарные ограничения в США вводить нельзя, несмотря на опасность заболевания. «Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо», – заявил глава Белого дома. Байден в ответ усмехнулся. «Мы не можем закрыть всю нашу страну. Нам надо открыть школы. Мы не можем закрыть всю страну, иначе у нас не будет никакой страны», – убежден Трамп.

Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.

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