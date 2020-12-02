Российская база под Ереваном заработала в «сирийском» режиме Корвет Балтфлота «Бойкий» отправился на базу после похода в Атлантику БПК «Адмирал Харламов» вывели из состава Северного флота 2 декабря 2020, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Харламов» выведен из состава Северного флота, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. «Накануне на корабле прошла церемония спуска флага. Теперь он будет готовиться к утилизации», – сообщил источник ТАСС. Он добавил, что предприятие, которое займется утилизацией БПК, будет определено на конкурсной основе. «Адмирал Харламов» был спущен на воду в 1988 году, вошел в состав Северного флота в 1990 году. В последнее время он числился в резерве флота и находился на заводе «Нерпа».

