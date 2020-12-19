Ученые назвали симптомы постковидного синдрома

Британские ученые назвали основные симптомы, испытываемые людьми, переболевшими коронавирусом. Данные представил Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).

Постковидный синдром характеризуется не только общими признаками, такими как усталость и высокая температура, когнитивными нарушениями, головной болью, покалыванием и онемением конечностей, а также нарушением сна, пишет «Московский комсомолец».

Переболевшие коронавирусом также могут испытывать боли в животе, тошноту, диарею и даже страдать от анорексии. Кроме того, нередки случаи нарушения сердечного ритма и кожных заболеваний. Среди постковидных симптомов также названы депрессия и панические атаки.

Ранее перенесшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях болезни, среди которых провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и ощущения времени.