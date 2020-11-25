Перенесшие коронавирус рассказали о необычных последствиях болезни

Восстанавливающиеся после коронавируса пациенты начали жаловаться на целый ряд нарушений когнитивных функций организма: провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве о ощущения времени.

Переболевшие отмечают, что могу, к примеру, почувствовать усталость и сесть передохнуть «на пять минут», а затем обнаружить, что прошел уже час, передает «Российская газета».

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем», – рассказал один из пациентов.

Врач-реабилитолог Николай Дихтяренко пояснил, что данные последствия могут быть связаны с общей интоксикацией организма, которая действует в первую очередь на нервную систему.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм», – сказал медик.

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