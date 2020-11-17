Стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса

Нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, имеет серьезные последствия, считают эксперты британской группы Coverscan.

Исследование с участием свыше 200 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, показало, что симптомы у таких заболевших сохранялись долго, при этом почти у 70% из них были повреждены один или несколько органов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Чаще всего в зоне риска оказывались легкие, сердце и поджелудочная железа. Также вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку.

Кроме того, даже через несколько месяцев после заражения люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Ранее ученый рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания.