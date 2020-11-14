Ученый назвал наиболее подверженных тяжелой форме COVID-19 людей

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», – заявил Зверев в интервью «Парламентской газете».

Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме. «Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет», – подчеркнул Зверев, уточнив, что больные в легкой форме менее опасны для общества.

Ранее ВОЗ назвала единственный эффективный препарат против тяжелой формы коронавируса.