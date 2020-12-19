Карантин ужесточили на Украине

На Украине усилены карантинные ограничения для массовых мероприятий, сообщают информационные агентства.

Власти страны с субботы запретили устраивать массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания. Заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 07.00, в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01.00. При богослужениях в помещении на одного человека должно быть 5 кв. м свободного пространства, при богослужениях на улице вводится требование дистанции в 1,5 м, передает ТАСС.

Напомним, на Украине выявлен 944381 случай коронавируса, вылечились 561222 пациента, умерли 16256 человек. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что строгий карантин будет введен на Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно. 2 декабря Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня.