На Украине объявили локдаун с 8 по 24 января

Строгий карантин будет введен на Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году. (...) Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», – передает слова украинского премьера ТАСС.

2 декабря Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября. При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.