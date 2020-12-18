Производство водки в России снизилось в ноябре на 13,5%

Объем производства водки в России в ноябре 2020 года снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млн декалитров, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По сравнению с октябрем производство водки выросло на 0,5%, в январе – ноябре ее производство снизилось на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, передает ТАСС.

Что касается производства коньяка, то оно в ноябре упало на 17,4%, составив 850 тыс. декалитров. В январе – ноябре коньяка было произведено на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале декабря сенаторы из комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам внесли в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары заводами-изготовителями, который запрещает производство в России крепкого алкоголя в полимерной таре.