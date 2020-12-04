В России собрались запретить продажу алкоголя в полимерной таре

Сенаторы из комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам внесли в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары заводами-изготовителями, который запрещает производство в России крепкого алкоголя в полимерной таре.

«Не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала)», – говорится в законопроекте, передает ТАСС.

Исключение составляет алкогольная продукция, ввозимая в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях вывоза из России, а также потребительской тары объемом не более 50 миллилитров.

Отмечается, что стеклянная тара должна содержать обозначение, позволяющее идентифицировать ее изготовителя. Информация о таком обозначении вносится в федеральный реестр обозначений. В комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам объяснили, правительство прислало положительный отзыв на данный законопроект.

Также в Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре.

За нарушение предлагается наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина в России вырастут с 1 января 2021 года.