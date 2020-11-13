В России решили повысить цены на алкогольные напитки

Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина в России вырастут с 1 января 2021 года, следует из приказа Минфина.

Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7% – до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 рублей. МРЦ на коньяк вырастет на 3% – до 446 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) – также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно.

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