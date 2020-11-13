ФАС объяснила рост цен на сахар

Рост цен на сахар в России в 2020 году – это отскок после длительного периода падения, заявил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев.

По данным Росстата, стоимость килограмма сахара в России по состоянию на 9 ноября составила 50,6 рубля – это в 1,6 раза (на 62,1%) больше, чем на 9 января текущего года (31,21 рубля за килограмм). Сахар активно дорожал весной: в марте цены на него выросли сразу на 13,5% к февралю, а в апреле – на 7,1%. Рост цен наблюдается и осенью: в сентябре сахар подорожал на 7,8% в месячном выражении, за октябрь – на 18,3%, передает РИА «Новости».

«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», – сказал Тенишев.