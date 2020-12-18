Историк назвала причины фальсификации Западом итогов Второй мировой войны

Влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну, заявила доктор исторических наук Елена Малышева на конференции «Движение Сопротивления: вклад антифашистских формирований в общую Победу».

Конференция организована Институтом геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и проводится в онлайн-формате, пишет Rubaltic.ru.

«Мы замечаем, что это происходит особенно рельефно после возвращения в 2014 году Крыма в состав России. Западная Европа, обеспокоенная усилением влияния России на политическую ситуацию на Ближнем Востоке, на Балканах, через СМИ лоббирует негативный образ РФ как страны-агрессора, возводя свои выводы к событиям Второй мировой войны», – сказала Малышева.

Она отметила, что в праворадикальном направлении европейской историографии сложилась устойчивая тенденция искажения и прямая фальсификация роли СССР и Красной армии во Второй мировой войне.

«На Украине, в Польше, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и ряде других стран создаются так называемые Институты национальной памяти, памяти народа, Управления по расследованию преступлений коммунизма, исследованию геноцида и сопротивления, музеи оккупации, музеи жертв геноцида. В информационной войне большинством англоязычных средств массовой информации рисуется искаженный образ России. И этой задаче подчинена в том числе мемориальная политика. В этих целях используется позиция сознания, в том числе через преподавание истории в учебных заведениях, через трансляцию размышлений о войне в СМИ. И активно используются такие негативные формы мемориализации событий военного периода, как демонтаж памятников советским воинам, тенденциозный подбор экспонатов в военно-исторических музеях европейских стран», – сообщила историк.

Малышева констатировала, что тенденция умалчивания реальных событий Второй мировой войны, которые могут восстановить реальную картину событий тех лет, наблюдается в историографии и мемориальной практике.

«Тенденция оправдания военных преступников, оправдание нацизма и уравнивание нацизма и коммунизма, Советского Союза и нацисткой Германии – все это находит отражение в политике памяти и канонизации, в мемориальной культуре, в коммеморативной практике (способ, с помощью которого укрепляется и передается память о прошлом)», – отметила она.

Эксперт напомнила, что за освобождение оккупированных нацисткой Германией европейских государств в 1944–1945 годах боролись свыше 7 млн советских воинов, более 1 млн солдат и офицеров погибли.

«Забвению предается тот факт, что именно Красная армия освободила 50% территорий современных европейских государств. Это является результатом установок государства, властных структур, и эта политика находит в том числе такую тенденцию, которая реабилитирует коллаборационистов, военных преступников, проводит акции, которые оправдывают нацизм, уравнивают нацизм и коммунизм. И это находит прямое отражение в политике памяти», – заключила Малышева.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.