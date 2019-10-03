Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны

Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

«Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но уж сказать, что Сталин развязал войну – это верх цинизма», – передает слова Путина ТАСС.

Путин добавил, что необходимо противостоять фальсификации истории, чтобы избежать повторения такой трагедии, как Вторая мировая война.

Напомним, Путина не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве. Россия в ответ призвала страны Запада не искажать исторические факты.