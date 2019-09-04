Москва призвала Запад не искажать историю

Россия призывает страны Запада не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила на брифинге, что Москва призывает западных партнеров «прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно», передает РИА «Новости».

Она указала, что в общих интересах «максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка».

В качестве примера она привела процесс деколонизации: «Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? (...) Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной».

Однако, как отметила Захарова, «об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству».

«А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет», – указала она.

Напомним, в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Польша пригласила нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не была приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

Тем временем президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.