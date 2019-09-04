Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Варшаву с годовщиной начала Второй мировой войны.

Такое необычное пожелание президента США опубликовал в Twitter журналист издания Vox. На записи Трампа спрашивают, не хочет ли он сказать что-то Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.

«У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми», – заявил в ответ Трамп, передает РИА «Новости».

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7 — Aaron Rupar (@atrupar) September 2, 2019

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.