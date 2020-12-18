Ученый сказал, могут ли субмаринные источники решить проблему Крыма с водой

Воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, комментируя предложение ученых по решению проблемы водоснабжения полуострова.

Врио председателя общественной палаты республики Крым Александр Форманчук рассказал, что ученые нашли способ обеспечить полуостров водой и предоставили соответствующие исследования. Так они предлагают использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей.

«Есть такое понятие интрузия (приток) пресных вод, которые разгружаются ко дну моря. Но вот эта вода идет с полуострова, ее можно и на берегу изымать – рыть скважины и качать воду, потому что поток направлен именно в сторону моря. Да, эти воды разгружаются именно в шельфе. Также происходит отжатие поровых (подземных) вод или поровых растворов тонкодисперсных отложений и так далее. Все это возможно, но мы не знаем примерный объем, который можно оттуда прихватить. Если мы возьмем слишком много воды из субмаринных источников, то ее попросту не будет там», – говорит Медовар.

Ученый также подчеркивает, что даже если забрать весь дозволенный объем этой пресной воды, она не решит проблему Крыма. Он убежден, что единственный способ обеспечить полуостров – это пустить воду по Северо-Крымскому каналу с Каховского водохранилища.

Ранее специалисты предлагали другой способ – ковшовый водозабор, напоминает собеседник, но это слишком дорого. К тому же, он не понимает, зачем брать ковшовый водозабор, если авторы проекта бояться, что придет шуга (мелкий рыхлый лед). Для решения этой проблемы ученый предлагает коллегам поставить посередине трубу и спокойно забирать воду.

«Но тогда они прокачают воду, соответственно, ниже по течению народ где-то получит эту воду, но ее откуда брать-то дальше? Течет река, мы половину ее заберем, что останется внизу? Мы просто повторим ситуацию с Аральским морем», – опасается старший научный сотрудник.

Напомним, в мае 2009 года результате интенсивного забора воды из основных питающих рек (Амударьи и Сырдарьи) Восточное Аральское море полностью высохло. В 2018 году российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в сети его снимок с земной орбиты.

«Северо-Крымский канал как раз был создан для того, чтобы спасти Крым, не иссушить ближние водоемы и забирать воду из Днепра – там-то ее много. 80 % водообеспечения проходило по каналу и всего 20 – это внутренний резерв. И теперь все из этих 20 % хотят получить 100 %. Каким образом?» – задается вопросом Медовар.

Поверхностные и подземные воды работают в единой системе, объясняет ученый. Если люди начнут выкачивать подземные воды, которые разгружаются в реки, то произойдет ущерб речному стоку. Дело в том, что в летнюю и зимнюю межень (низкий уровень воды в водоеме) поверхностный водоток реки существует за счет питания подземных вод, а их намереваются нещадно эксплуатировать. В результате, вырастет воронка депрессии (пониженная часть свободной или напорной поверхности подземных вод, обусловленная откачкой подземной воды), которая дойдет до реки, которая из-за нее не получает воду.

«Если мы начинаем интенсивно использовать поверхностные воды, в них разгрузятся подземные, увеличится приток, и сядет уровень грунтовых вод, а значит в колодцах воды больше не будет. Вот, что произойдет, если чрезмерно использовать поверхностные или подземные воды – все связано и просчитано. Мы должны выйти на оптимальный уровень водоотбора для того, чтобы не посадить всю водную систему. То есть, действительно, какое-то доступное количество пресной воды есть, но это все слезы. Этого мало», – резюмировал Медовар.

На ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал, что правительство не будет экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

Ранее крымские специалисты предлагали «собирать излишки воды» из рек, впадающих в Черное море, и наполнять ими пустующий Северо-Крымский канал. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это также может привести к иссушению тех водоемов.