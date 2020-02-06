Ученый назвал «вышибанием денег» новые идеи по водоснабжению Крыма

Забор воды из рек, впадающих в Черное море, для обеспечения Крыма водой может привести к иссушению этих водоемов, так как они недостаточно полноводны, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.

Крымские ученые нашли способ обеспечить полуостров достаточным количеством воды. Планируется «собирать излишки воды» из рек, впадающих в Черное море, и наполнять ими пустующий Северо-Крымский канал.

«Чтобы Крым функционировал нормально, необходимо пустить воду по Северо-Крымскому каналу с Каховского водохранилища (находится в нижнем течении Днепра – прим. ред.). Все остальное - это казуистика и вышибание денег с народа. Северо-Крымский канал обеспечивал полуостров водой на 80%, то есть головной расход канала был 300 кубометров в секунду, что очень много. Так как этой воды нет, то и заменить ее нечем», – говорит Медовар.

Реки, которые впадают в Черное море, далеко не полноводны, объясняет эксперт, поэтому если просто перебросить из них воду в канал, то это приведет к иссушению водоемов и начнутся проблемы в других местах. А понемногу забирать воду не получится, так как нужно обеспечить те самые 80%, но такого количества эти реки без ущерба для себя дать не смогут.

Эксперт отмечает, что на его взгляд, единственный вариант обеспечить Крым водой без участия Украины – это подземные резервуары. Но их интенсивно эксплуатируют, поэтому происходит процесс, в результате которого подтягиваются солоноватые нижние горизонты, которые загрязняют пресные.

«Есть вариант поставить систему опреснения, но они тоже не дают достаточно чистую воду. Хорошие системы опреснения изготавливаются в Израиле, что очень дорого. При этом любая система опреснения забирает очень большое количество электроэнергии, с которым в Крыму тоже проблема. Еще хотели построить акведук и гнать воду с Дона, но у него тоже не хватает резервов», – рассказывает Медовар.

Ранее благодаря налаженному водоснабжению на полуострове почва регулярно орошалась и образовался плодородный слой. Но без воды снова произошло засоление почвы, которую нужно будет заново промывать. Поэтому единственным разумным способом будет пустить воду с Каховского водохранилища.

Ранее Украина сообщила, что не собирается возобновлять поставки днепровской воды в Северо-Крымский канал.