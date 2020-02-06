В Крыму придумали способ заполнить Северо-Крымский канал водой

Власти Крыма рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из впадающих в Черное море рек полуострова, сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на выставке «АгроЭкспоКрым».

«Мы имеем на год-два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду. И летом наши хозяйства смогут брать ее для полива. Это один из вариантов, и он имеет право на жизнь», – цитирует министра ТАСС.

«У нас есть три источника [орошения]: дождевые осадки, очистные сооружения, которые очищают стоки, и подземные скважины – скважин мы имеем достаточно», – добавил Рюмшин. Он отметил, что для садоводов и виноградарей ставится задача переходить на систему капельного орошения, которая позволяет использовать меньше воды. Для полива аграрии накапливают воду в специальных прудах-накопителях.

Накануне на Украине отказались возобновлять поставку воды в Крым.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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