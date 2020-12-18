Для водоснабжения Крыма предложено использовать субмаринные источники

Для решения вопроса с водоснабжением Крыма ученые предлагают использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей, заявил врио председателя общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Есть исследования по поводу субмаринных вод – (это) источники пресной воды, залегающие ниже уровня моря в шельфовой зоне. Есть уверенность, что вокруг Крыма их достаточно много. Это требует изучения и освоения», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

По его словам, соответствующие исследования ученых и предложения уже поступили в Общественную палату республики.

В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воду из Кадыковского карьера начнут подавать в систему водоснабжения Севастополя на две недели раньше запланированного срока.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.