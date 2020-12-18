Украинцев призвали «декоммунизировать» йод и зеленку

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала жителей страны провести «декоммунизацию» домашних аптечек и избавиться от «остатков совка».

Супрун отметила в Facebook, что некоторые средства могут быть не только бесполезными, но и опасными. Так, по ее словам, горчичники не помогают облегчить дыхание или уменьшить кашель, но могут привести к ожогам на коже.

Вместо йода и зеленки Супрун предлагает промывать водой неглубокие раны или порезы. Она советует использовать более эффективные средства, которые не вызывают раздражения и боли.

По словам бывшей чиновницы, научных обоснований того, что оксолиновая мазь защищает от простуды и гриппа, нет. Она заявила, что мазь лишь блокирует носовой проход, усложняет дыхание. Также Супрун рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной «Звездочки», поскольку их эффективность научно не доказана.

Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год.

Ранее украинский Институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. В 2019 году на Украине декоммунизировали хлеб.