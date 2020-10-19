На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат.

Авторов обращения возмутило название колбасы – «Советская» («Радянська»), передает РИА «Новости».

В ответе института говорится, что организация рекомендует предприятию переименовать свою продукцию. Вместе с тем в институте отметили, что не имеют юридических полномочий на то, чтобы вынудить мясокомбинат сделать это.

Напомним, в 2019 году на Украине декоммунизировали хлеб.

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