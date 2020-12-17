Собянин объявил о начале записи на вакцинацию от COVID для новых групп граждан Путина спросили о происхождении коронавируса Макрон заболел коронавирусом 17 декабря 2020, 12:57

Фото: Julien Mattia/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

У президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19), заявил Елисейский дворец. «У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19», – цитирует сообщение дворца РИА «Новости». Там добавили, что диагноз поставили на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. «В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», – отметили во дворце. Напомним, в начале декабря руководство Франции решило ввести комендантский час по всей стране из-за эпидемиологической ситуации.

