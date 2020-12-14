В США сделали первую прививку от коронавируса

В Соединенных Штатах в понедельник была сделана первая прививка от коронавируса, сообщил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» – написал действующий президент в Twitter.

Ранее глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд подписал рекомендации экспертного совета по применению вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что дало начало вакцинации в стране.

Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. В то же время число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек, из них умерли почти 300 тыс. вирус-положительных пациентов.