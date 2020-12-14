Во Владивостоке установили первые 40 контейнеров для раздельного сбора мусора

Специалисты начали расставлять во Владивостоке контейнеры для раздельного сбора мусора, который внедряется в рамках нацпроекта «Экология». Пока в городе установлены 40 контейнеров, в 2021 году эта работа будет продолжена, к ней присоединятся города Артем и Вольно-Надеждинск, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Всего установлено более 40 контейнеров. Установка продолжится и далее, но пока только во Владивостоке, хотя изначально были выбраны как пилотные муниципалитеты Артем и Вольно-Надеждинск. В этих населенных пунктах емкости для дуального сбора начнут устанавливать со следующего года», – передает портал национальныепроекты.рф сообщение пресс-службы.

В контейнеры горожане могут складывать использованные изделия из пластика, стекла, картона и полиэтилена. Начать масштабную работу по переходу на раздельный сбор мусора помешала стихия, обрушившаяся в конце ноября на Приморский край. Многие подъезды к контейнерным площадкам оказались затрудненными, и было решено отложить эту работу, чтобы снизить нагрузку на перевозчиков. Всего во Владивостоке, Артеме, Вольно-Надеждинском планируется установить 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора, а вывозить отходы из таких емкостей будет новый мусоровоз с задней загрузкой отходов.

«Мы долго к этому шли. Было важно понять, насколько люди готовы к раздельному сбору, популяризировать это направление. Для этого в Приморье на протяжении почти двух лет проводились акции по раздельному сбору отходов, только в ходе последней из них собрано почти две тонны вторсырья, открыли стационарный пункт. Это показывает, что данное направление востребовано, изменилось отношение людей к этой проблеме», – заявила зампред краевого правительства Елена Пархоменко.

Переход на раздельный сбор мусора соответствует задачам нацпроекта «Экология», рассчитанного на 2019-2024 годы. В частности, нацпроект предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.