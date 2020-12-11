Захарова рассказала о реакции Псаки на розовую шапку-ушанку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, какое впечатление произвела розовая шапка-ушанка на официального представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Аксессуар был подарен ей российской стороной в 2014 году.

«И забавных, и смешных случаев у нас немало. Вот, до сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнерам-коллегам из Госдепа», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, шапка подарила Псаки много «приятных эмоций, шуток и просто развеселила очень многих», несмотря на то, что это просто «традиционный русский сувенир».

Напомним, розовую шапку Псаки получила в январе 2014 года от делегации российских послов в ответ на подаренный госсекретарем США Джоном Керри главе МИД Сергею Лаврову гигантский картофель из штата Айдахо.

Псаки, если победа на президентских выборах в США демократа Джо Байдена будет подтверждена официально, станет пресс-секретарем Белого дома. Псаки заявила, что для нее большая честь снова работать с Байденом.