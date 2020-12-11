Путин одобрил инициативу по регистрации иностранных интернет-платформ в правовом поле

Президент России Владимир Путин заявил, что «можно и нужно» регистрировать иностранные интернет-платформы в российском правовом поле.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский обратился к президенту с просьбой поручить подготовку законопроектов, которые бы обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. «Тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений», – сказал он.

«Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в Администрации и в Правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать (это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени), нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия должна продолжать активно работать в сфере интернета. «Они [зарубежные IT-компании] пользуются своим технологическим преимуществом, которое было достигнуто в предыдущие годы. В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы. Как вы видите, активно работаем и в сфере интернета, и в сфере искусственного интеллекта. У нас есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед. Над этим будем работать, создавать новые возможности. Вот здесь самое главное, то, чем мы должны заниматься», – подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание на то, чтобы все необходимые ограничения вводились таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе.

«Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. (…) Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание», – заключил президент.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.

Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.