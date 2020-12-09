Госдума одобрила проект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

Проект закона предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы для интернет-платформ за цензуру в отношении российских средств массовой информации, передает РИА «Новости».

Один из авторов проекта депутат Антон Горелкин пояснил, что штрафы будут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Другой составитель документа, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн уточнил, что блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами, а блокировка отдельных страниц или ресурса целиком будет зависеть от самой платформы.

Согласно документу, иностранные интернет-платформы будут наказываться из-за ограничения доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это планируется распространять не только на соцсети, но и на крупные IT-платформы.

Решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор, согласно проекту закона, сможет присвоить владельцу ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ.

Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, обязан будет сообщить об этом в Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о мерах.

Проект закона планируется распространять в отношении крупных платформ, включая Twitter, Facebook и YouTube.

В начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.