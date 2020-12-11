Тихановская открыла «народные посольства» в 20 странах мира

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская открыла «народные посольства» в 20 странах, которые созданы как альтернатива официальным диппредставительствам Минска.

Торжественные церемонии открытия, на которых присутствовали депутаты Европарламента, прошли 10 декабря в режиме онлайн, сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Отмечается, что проект запущен сообществом белорусских диаспор при поддержке Народного антикризисного управления. «Народные посольства» нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира.

«Мы должны направить все наши силы, всю нашу энергию, все внимание на общее дело. Сегодня, как никогда, нам важно быть вместе. Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрекращающейся жажде свободы. Об уникальном белорусском достоинстве», – заявила Тихановская.

На прошлой неделе бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Он также заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».