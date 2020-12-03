Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию «в переходный период»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

«За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. ... Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», – сказала Тихановская в видеообращении, которое распространила ее пресс-служба в Telegram.

Политик отметила, что ее целью является объединение лучших экспертов и демократических сил, чтобы «Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками». «Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко (действующего президента Белоруссии)», – заявила Тихановская.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Он также заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».