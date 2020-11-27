Лукашенко назвал Тихановскую «лохушкой»

Спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих «лохушек» – Тихановской, всех этих беглых (белорусских оппозиционеров – прим. ВЗГЛЯД) – они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю». Цитата. «Я ничего не решаю» – наш президент в Литве (говорит она – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Лукашенко, соответствующее видео разместил телеграм-канал «Пул первого».

По его словам, Западу нужен такой человек, как Тихановская, и ее там «держат». «А кого больше?» – задался вопросом Лукашенко.

Лукашенко не впервые дает Тихановской прозвище. Так, в сентябре он называл ее «гуайдихой», сравнив женщину с оппозиционным венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае принятия новой конституции республики перестанет работать главой государства. Также в пятницу президент Белоруссии заявлял, что последствия предложенных белорусской оппозицией поправок в конституцию сравнимы с развалом СССР. В свою очередь Тихановская заявила о желании оппозиции Белоруссии сотрудничать с Россией. Она отметила, что противники действующей в республике власти всегда выступали за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако если придут к власти, то пересмотрят последние договоренности между странами.

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