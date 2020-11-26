Тихановская заявила о желании оппозиции Белоруссии сотрудничать с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники действующей в республике власти всегда выступали за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако если придут к власти, то пересмотрят последние договоренности между странами.

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией», – говорится в заявлении Тихановской, опубликованной в Telegram. При этом она подчеркнула, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

На фоне проходящего визита Лаврова в Белоруссию и его встречи с действующим президентом страны Тихановская заявила, что «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа». «А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», – добавила она.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует процедуру признания отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики террористическими организациями.