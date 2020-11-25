Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где в четверг встретится с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, в ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. Стороны обсудят ситуацию в республике, а также ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, передает РИА «Новости».

Ранее посол России в республике Дмитрий Мезенцев заявил, что розыгрыш «российской карты» оппозицией Белоруссии не имеет перспективы.

Во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.