Посол счел бесперспективным розыгрыш «российской карты» оппозицией Белоруссии

Розыгрыш «российской карты» оппозицией Белоруссии не имеет перспективы, заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Ранее, во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.

«Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на «сценической площадке» в Белоруссии – с розыгрышем российской карты – в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы», – передает РИА «Новости» слова.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

Ограничительные меры со стороны Европы коснулись, в частности, Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко.

В ответ Белоруссия ввела санкции против ЕС.