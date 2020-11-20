Страны Балтии расширили санкции против Белоруссии

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против Белоруссии фамилиями 28 чиновников, им теперь также запрещен въезд в Прибалтику, сообщил МИД Эстонии.

В списке теперь числится 156 фамилий, в него входят представители власти, сыгравшие «ключевую роль в фальсификации результатов выборов» в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на эстонский МИД.

Также эти белорусские чиновники, по мнению эстонской стороны, виновны в «применении насилия против мирных демонстрантов». Въезд для них закрыт до 30 августа 2025 года.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.