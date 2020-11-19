ЕС пообещал не давать Лукашенко «ни единого евро»

Евросоюз решил больше не переводить властям Белоруссии средств в рамках сотрудничества с республикой, все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям (НПО), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы больше не переведем ни единого евро режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», – цитирует Борреля ТАСС.

Также дипломат отметил, что главы МИД 27 стран ЕС договорились о новых санкциях против Белоруссии. «Договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», – добавил он.

Напомним, в четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые члены Евросоюза предложили ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.